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Общество

На суде по делу сторонников Жапарова ругаются прокурор, адвокат и подсудимый

На судебном процессе по делу сторонников Садыра Жапарова ругаются прокурор, адвокат и подсудимый.

Во время допроса подсудимого Анарбека Бейшекеева прокурор соскочил с места и сделал замечание общественному защитнику.

«Вы мешаете, выйдите из зала. Вы выражаете недовольство все время», — возмутился прокурор, а потом обратился к судье Марату Сыдыкову с просьбой удалить адвоката из зала.

«Вы кто такой, чтобы выгонять кого-нибудь из зала?» — спросил подсудимый Рустам Жапаров из-за решетки.

«Знай свой статус. Ты можешь обратиться ко мне только через судью», — ответил прокурор Кубан Адыл уулу.

Судье Марату Сыдыкову пришлось всем объяснять порядок поведения в суде. Он сделал замечания посудимому, адвокату и сторонникам Садыра Жапарова, сидящим в зале. Прокурору замечания не было сделано, несмотря на то, что тот обращался к другим участникам напрямую, а не через судью, и первый поднял шум.
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