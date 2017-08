Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В субботу, 5 августа, в Бишкек вернулось солнце, температура воздуха прогреется до 31 градуса. Полный прогноз по стране ждет вас здесь.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке

- 9.00–18.00 — улицы Фрунзе, Чолпон-Атинская, Кропоткина, Белорусская, переулок Койташский, проспекты Манаса, Жибек Жолу.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Закрыта улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт тут обещают 22 сентября. Ждем-с.

Движение закрыли на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Кроме того, перекрыли улицу Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта от Токтогула до Киевской и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, Турусбекова частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

По-прежнему перекрыта улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Люди, которые меняли мир

Илья Репин

5 августа 1844 года родился. Одаренность, наблюдательность и страстный темперамент художника, умение использовать позу, жест модели для ее образной характеристики отчетливо проявились уже в его ранних портретных работах.

Ги де Мопассан

Шестью годами позже — в 1850-м родился еще один выдающийся человек — писатель(полное имя Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан). Он происходил из дворянского рода.

Мопассан — один из великих французских реалистов 19 века. В основе его творчества — трезвое понимание сути господствующих социальных отношений.

Задачу искусства он видел в раскрытии «беспощадной правды жизни», ратовал за объективность художника, ясность и точность формы, простоту и выразительность языка. Только в природе он находит то гармоничное и совершенное, что тщетно ищет в мире человек.

Предлагаем почитать одно из наших любимых произведений писателя — роман «Жизнь».

Памятные даты

Международный день светофора

отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

62 года назад состоялась торжественная церемония по случаю выпуска миллионного «Фольксвагена 2». Девизом этого времени в жизни немцев становится популярная фраза, связанная с «Фольксвагеном», — «Он член моей семьи».

5 августа 1967 года вышел в свет первый альбом группы «Пинк Флойд» — «Волынщик у врат зари» («The Piper At The Gates Of Dawn»). Пластинка содержит причудливую лирику о космосе, чучелах, гномах, велосипедах и сказках, сочетающуюся с психоделичными инструментальными пассажами.

Вот, к примеру, одна из песен альбома — Flaming.

новой планеты

17 лет назад об открытииобъявила международная группа астрономов. Небесное тело находится в соседней звездной системе и вращается вокруг звезды Эпсилон Эридана. По оценкам ученых, обнаруженная планета состоит из газа и по размерам превышает Юпитер — самую большую планету Солнечной системы.

Куда сходить

— В парке Победы имени Д.Асанова состоится встреча родителей со специалистом по питанию Турсуном Мамырбаевым. Педиатр-консультант по питанию детей и взрослых с 30-летним стажем расскажет о самых частых ошибках, которые допускают родители в детском питании. Начало в 17.00

— В арт-кафе Chicken Star традиционный субботний вечер Saturday Open Mic Night. Сцена открыта для самых смелых и талантливых!

— Live Music Night сегодня в «Чемодане Зусмановича».

Братья Азиз и Манас Токтобаевы на одной сцене. Организаторы уверены, что нет лучшей химии между людьми, чем родственные связи. Не пропустите! Начало в 21.00

Спорт

Наши спортсмены по-прежнему отстаивают честь страны на различных международных турнирах за рубежом. Болеем за них и держим кулачки! Подробную информацию о спортивных мероприятиях найдете здесь.

