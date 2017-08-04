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Общество

Сторонник Жапарова. Приехал повидаться с земляком и оказался за решеткой

«Я приехал повидаться с земляком и оказался за решеткой», — рассказал на судебном процессе по делу сторонников Жапарова подсудимый Улан Усупов.

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По его словам, он проживает в Иссык-Кульской области. Узнав, что 25 марта 2017 года в Кыргызстан приезжает Садыр Жапаров, утром выехал в Бишкек. Когда пришел в сквер имени Горького, сотрудник милиции сказал, что сторонники Жапарова ушли к зданию ГКНБ.

«У здания ГКНБ начались беспорядки почти сразу после того, как я туда подошел. Я увидел, как несколько человек пинали лежащего в арыке парня. Подошел ему помочь. Потянул за куртку, чтобы вытащить из арыка. Меня толкнули сзади, схватили и поволокли в автобус», — дает показания Улан Усупов.

Напомним, 12 человек, задержанных 25 марта 2017 года на митинге у здания ГКНБ, обвиняются в хулиганстве, сопротивлении власти и умышленном уничтожении чужого имущества.
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