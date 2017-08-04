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Общество

В Минкультуры не знают, когда откроют Исторический музей. Ищут деньги на ремонт

В Министерстве культуры, информации и туризма не знают, когда откроют Государственный исторический музей в Бишкеке для посетителей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время завершается реставрация фасада здания. Внутренняя часть реставрируется за счет бюджета. Изыскиваются средства на ремонт. Надзор за работами ведет Госархстрой.

Пресс-секретарь Минкультуры Марлен Соляной
На вопрос, когда планируется завершить все ремонтные работы, он ответил: «Согласно меморандуму, подписанному с турецкой стороной, открыть планировали к 31 августа 2017 года. Позже говорили, что в этот срок не укладываются, и планировали на ноябрь. Сейчас дата открытия точно не известна».

Сметную стоимость работ в Минкультуры не уточнили. Ранее планировалось, что музей полностью отреставрируют за счет турецкого гранта. Однако турецкая и кыргызская стороны не смогли договориться о сроках ремонта.

В Госстрое вопрос пока не комментируют.
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