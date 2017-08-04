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Общество

Активисты собрали деньги на форму сотрудникам столичной скорой помощи

Активисты собрали деньги на 50 комплектов летней формы сотрудникам педиатрического отделения Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщила глава ОФ «Помогать легко» Динара Аляева.

По ее словам, сотрудники ССМП сами обратились к ним с просьбой. «Им также нужна тренировочная кукла, чемоданчики для выездов, которые стоят по $100 каждый. За один раз мы не можем все это купить, поэтому пообещали помогать по мере возможности», — сказала Динара Аляева.

На закупку униформы ОФ потратил более 50 тысяч сомов, собранных за счет пожертвований неравнодушных граждан.
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