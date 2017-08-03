Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

- Улан Садалиев назначен первым заместителем акима Сокулукского района; Подробнее

- Бакытбек Джусупбеков назначен заместителем председателя ГРС;

- Кумушбек Шамканов освобожден от должности заместителя председателя ГРС. Подробнее

Сообщает пресс-служба президента КР:

- внесены изменения в Гражданский кодекс и Закон «О залоге»;

- подписан закон о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества;

- подписан закон о ратификации кредитного соглашения с Саудовским фондом развития;

- подписан Закон о ратификации Рамочного соглашения с ЕБРР.

Рубрика «Официально» по ссылке.