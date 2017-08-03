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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:
- Улан Садалиев назначен первым заместителем акима Сокулукского района; Подробнее
- Бакытбек Джусупбеков назначен заместителем председателя ГРС;
- Кумушбек Шамканов освобожден от должности заместителя председателя ГРС. Подробнее

Сообщает пресс-служба президента КР:
- внесены изменения в Гражданский кодекс и Закон «О залоге»;
- подписан закон о декларировании доходов, расходов, обязательств и имущества;
- подписан закон о ратификации кредитного соглашения с Саудовским фондом развития;
- подписан Закон о ратификации Рамочного соглашения с ЕБРР.

 Рубрика «Официально» по ссылке.
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