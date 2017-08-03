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Общество

Омбудсмен: Директор худучилища подверг гонениям преподавателя

Омбудсмену КР Кубату Оторбаеву преподаватель Кыргызского государственного художественного училища имени С.Чуйкова пожаловался на действия руководства учебного заведения.

«Директор училища Ж.Матураимов в отношении преподавателя М.А. оказывал всевозможное давление с целью его увольнения. М.А. не предоставляли полную ставку для проведения уроков и выплачивали ему зарплату в размере лишь 700 сомов. Также Матураимов вынуждал М.А. уйти в отпуск без содержания, при этом не оформив соответствующий приказ», — сообщили в пресс-службе акыйкатчи.

Институт омбудсмена проверил факты и направил обращения в Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана и Государственную инспекцию по экологической и технической безопасности.

По результатам проверки Минкультуры издало приказ за № 178, согласно которому директору училища объявили выговор. Ему также поручено устранить все выявленные нарушения трудового законодательства.

В итоге М.А. получил денежную компенсацию.
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