4 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — улицы Т.Молдо, Орозбекова, Осмонова, Каховская, Саратовская, Западная, Огонбаева, Абдумомунова, Салиевой, Красная, Щорса, переулок Таллинский, микрорайон «Кок-Джар», №9а, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Омуракунова, Асаба), «Ак-Босого» (западная часть), «Красный строитель» (улицы Адырская, Андижанская);

9.00–12.00 — проспект Жибек Жолу, улицы Суюмбаева, Семашко, Осмонкула;

13.00-16.00 — улицы Орозбекова, Фере, Т.Молдо, переулок Майли-Сайский;

9.00–17.00 — улица Малдыбаева, №20.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Кара-Джигач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой), Белек, Джиламыш, Первое Мая, Торт-Куль, Гавриловка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе), Орто-Суу; 13.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Заводская, Спортивная, Бородачева, Маркса, Кирова);

8.00-12.00 — город Кара-Балта (переулок Безымянный, улицы Кирова, Спортивная, Свердлова).

В Иссык-Кульской области:

8.00–17.00 — села Кызыл-Суу, Балтабай, Джон-Булак, Ирдык, Ан-Остон, Конкино, Кабак, Чирак, Кызыл-Орук, город Каракол (улицы Пржевальского, Кучукова, микрорайон «Восход».

В Ошской области: