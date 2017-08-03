4 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро», «Ошэлектро».
В Бишкеке:
- 9.00–18.00 — улицы Т.Молдо, Орозбекова, Осмонова, Каховская, Саратовская, Западная, Огонбаева, Абдумомунова, Салиевой, Красная, Щорса, переулок Таллинский, микрорайон «Кок-Джар», №9а, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Омуракунова, Асаба), «Ак-Босого» (западная часть), «Красный строитель» (улицы Адырская, Андижанская);
- 9.00–12.00 — проспект Жибек Жолу, улицы Суюмбаева, Семашко, Осмонкула;
- 13.00-16.00 — улицы Орозбекова, Фере, Т.Молдо, переулок Майли-Сайский;
- 9.00–17.00 — улица Малдыбаева, №20.
В Чуйской области:
- 9.00–17.00 — села Кара-Джигач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучаловой), Белек, Джиламыш, Первое Мая, Торт-Куль, Гавриловка (улицы Забайкальская, Южная, Восточная, Фрунзе), Орто-Суу;
13.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Заводская, Спортивная, Бородачева, Маркса, Кирова);
8.00-12.00 — город Кара-Балта (переулок Безымянный, улицы Кирова, Спортивная, Свердлова).
В Иссык-Кульской области:
- 8.00–17.00 — села Кызыл-Суу, Балтабай, Джон-Булак, Ирдык, Ан-Остон, Конкино, Кабак, Чирак, Кызыл-Орук, город Каракол (улицы Пржевальского, Кучукова, микрорайон «Восход».
В Ошской области:
- 9.00–17.00 - села Фуркат, Медресе, Кыргызчек, Малбазар, Кормоцех, Кулиев, Бирдик, Талдык, Бек-Жар, Топ-Терек, Лянгар, Каратай, Лаглан, Кызыл-Ой, Тээке, Башбулак, Каратай, Кыргыз-Ата, Кенеш, Зулпуев, Исанов, Кок-Бел, Папан, Керме-Тоо.