В Кыргызстане ищут пострадавших от рук лжесотрудника Финпола. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Фото Финпола. Подозреваемый в мошенничестве

По их данным, 2 августа в межрайонный отдел ГСБЭП по Тонскому, Иссык-Кульскому районам и городу Балыкчи обратился директор детского оздоровительного центра «Д-С» с просьбой принять меры в отношении неизвестного, который 26 июля, представившись сотрудником Финпола, попросил оказать финансовую помощь. При этом он не назвался и не представил служебное удостоверение. Получив 5 тысяч сомов, ушел. Этот же мужчина 2 августа повторно обратился к директору, попросив еще 4 тысячи сомов.

По факту СО ОВД Иссык-Кульского района возбудил уголовное дело. Лжеполицейский задержан 2 августа при получении денежных средств и водворен в ИВС.

В ведомстве просят, если вы стали жертвой мошенника, обратиться с заявлением в ОВД Иссык-Кульского района либо в подразделения ГСБЭП.