Афиша на выходные: 5–6 августа

Концерты, выступления

5 августа. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

15 июля-20 августа. Выставка изделий ручной работы

Палата художественных ремесел КР приглашает на выставку лучших мастеров, где вы можете познакомиться с их творчеством и приобрести авторские работы.

Аллея возле Музея изобразительных искусств города Чолпон-Аты.

25 июля-12 августа. Выставка «Дочки-матери»

Представлен весь спектр работ наиболее известных и талантливых женщин, представляющих прикладное искусство, ремесла, дизайн одежды, живопись и графику. Работы многих из них участвовали в международных конкурсах и получили престижные награды.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

27 июля-6 августа. Фестиваль «Оймо»

Более 120 ремесленников из разных стран выставят свою продукцию. Лучшие проведут мастер-классы для детей и взрослых, молодые дизайнеры продемонстрируют коллекции. На фестивальных площадках выступят деятели искусства и самодеятельные коллективы, пройдет торжественный парад гостей фестиваля. Подробнее

Аллея у кинотеатра «Ала-Тоо» (Бишкек), центральная площадь (Чолпон-Ата), программа.

31 июля — 10 октября. Выставка «Декоративно-прикладное искусство России»

Представлены лучшие авторские произведения из фондов одного из крупнейших музеев Москвы, знаменитых мастеров прикладного искусства, удостоенных государственных и международных наград.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

4–6 августа. IX Фестиваль авторской песни «Иссык-Кульский рассвет»

Организаторы фестиваля попытались максимально расширить рамки определения «авторская песня», пригласив друзей, выступающих и пишущих в самых разных стилях: от классической туристской и бардовской песни до композиций в стиле фолк, латино, регги и даже рок-баллад. Приедут гости из России, Казахстана, Узбекистана.

База отдыха «Знаки» (село Тосор).

5 августа. День Мира

День Мира посвящен жертвам атомной бомбардировки городов Хиросима (6 августа 1945) и Нагасаки (9 августа 1945). В программе показ документального фильма, мультфильмов, изготовление журавликов из бумаги, рисование. Цель акции — собрать тысячу журавликов и отправить их в Хиросиму.

Кыргызско-японский центр, 11.00-15.00.

6 августа. Фестиваль уличной еды

В программе пешеходная ресто-зона с едой и напитками разных кулинарных направлений от ваших любимых заведений, аниматоры для детей, уникальная фотозона и приятные сюрпризы.



Улица Орозбекова (между улицами Киевской и Токтогула), 18.00–23.00.

6 августа. Открытие выставки Марата Райымкулова «Нос»

За его спиной ряд престижных арт-выставок, как в Центральной Азии, так и в Европе. Художник работает в формате графики, анимации и экспериментального театра. Настоящая выставка посвящена произведению «Нос» Н.В. Гоголя.

Chicken Star, 19.00.

6 августа. Фестиваль культур Global Village 2017

На фестивале будут представлены культуры таких стран, как Испания, Чехия, США, Польша, Бразилия, Тайланд, Индонезия, Словакия, Австрия, Китай, Турция, Бельгия, Нидерланды, Тайвань, Португалия, Малайзия, Румыния и, конечно же, Кыргызстан.

Площадь «Ала-Тоо», 16.00-21.00.

Мастер-классы, тренинги, встречи

5 августа. Talking Club: Music

Приходите, попрактикуйте английский в интересной беседе, в небольшой компании. Наш модератор Сергей Вятчанин подстроится под любой уровень владения английским.

Студия альтернативного обучения «Окна», 17.30.

5 августа. Встреча с родителями

Вас ждут беседа с экспертом, профессором, доктором медицинских наук Турсун Мамырбаевой на тему «Самые частые ошибки в детском питании», бесплатные консультации специалистов по грудному вскармливанию, фотосессия с профессиональным фотографом, танцы. А для деток будут мастер-классы по рисованию и лепке из пластилина.

Парк Победы имени Д.Асанова, 17.00.

5 августа. Встреча «Секреты женского здоровья»

Гости разберутся в особенностях женской физиологии, поговорят об интимной гимнастике, обсудят, как можно подготовиться к беременности и будущим родам. А еще поговорят о том, о чем иногда не говорят даже с близкими подругами.

Центр поддержки материнства «Вместе», 13.00.

6 августа. Семинар «Возможности, способности, дар»

Возможности — это то, что дано каждому и важно, как говорится, не закопать их в землю. Вы узнаете, как распознать и развить ваши возможности. Узнаете, зачем даются нам способности и откуда берется дар. Подробная информация по телефонам: 0779 586367 и 0312 521066.

Национальная федерация йоги Кыргызстана, 9.00.

Кино

5 августа. Показ фильма City Island (2009)

Безумная семейка Риццо обитает на тихом и спокойном островке в Бронксе. В ней, как и во всякой другой, есть свои «скелеты в шкафу». И когда один из этих «скелетов» показывается на свет, секреты раскрываются, а жизнь всех членов семьи резко меняется...

Студия альтернативного обучения «Окна», 18.30.

6 августа. Показ фильма «Нет пути назад: Боб Дилан»

В фильме показаны пять лет из жизни Дилана — от его прибытия в Нью-Йорк в январе 1961-го до легендарной мотоциклетной аварии в июле 1966-го.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

6 августа. Показ фильма «Вторая жизнь Уве»

Уве — пожилой въедливый ворчун, достающий соседей вечными придирками. Он впадает в ярость при виде брошенного не туда мусора или неправильно припаркованной машины. Зато Уве умеет все. В доме и в гараже у него всегда идеальный порядок. Как и в мыслях. Вот только зачем ему пистолет или крюк в потолке, или пригоршня снотворного?

ololohaus, 19.00.