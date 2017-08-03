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Общество

Дело Текебаева. Адвокаты требуют назначить психиатрическую экспертизу Маевского

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты требуют назначить психиатрическую экспертизу в отношении ключевого свидетеля обвинения Леонида Маевского. 

По словам юриста Бактыбека Жумашова, Маевский в процессе следствия и судебного разбирательства неоднократно менял показания. Защитники подозревают, что российский бизнесмен страдает патологической склонностью к вранью, следовательно, его слова нельзя принимать на веру. 

Судья Айбек Эрнис уулу удалился в совещательную комнату. Все предыдущие ходатайства он отклонил. 
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