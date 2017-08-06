Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Воскресенье — отличный день, чтобы покататься на велосипеде, сходить в горы, попробовать себя в рафтинге. Не меньше он подходит и для простого лежания на диване под любимые фильмы. В общем, решайте сами, чем заняться сегодня: у нас свободная страна.

В Бишкеке 6 августа жарко и сухо: +34. Полный прогноз в стране ждет вас здесь.

Перекрытые дороги

В столице продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. В связи с этим закрыта улица К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт тут обещают 22 сентября. Ждем-с.

Движение закрыли на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Кроме того, перекрыли улицу Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта от Токтогула до Киевской и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, Турусбекова частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

По-прежнему перекрыта улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Люди, которые меняли мир

Флеминг чихнул в лаборатории, где изучал бактерии. А через несколько дней заметил, что там, куда попали капли слюны, бактерии погибли.

6 августа 1881 года родился в графстве Эйршир. В историю он вошел как первооткрыватель двух важных веществ — лизоцима и пенициллина. Оба открытия были сделаны в 1920-е годы, и оба случайно.Так был открыт лизоцим — фермент, уничтожающий некоторые вредные бактерии и не повреждающий ткани.

Второе открытие он сделал несколько лет спустя. Флеминг заметил, что в чашке Петри с бактериями-стафилококками выросла плесень, которая уничтожила эти бактерии.

Из материала плесневых грибов Флеминг выделил вещество, производящее такие разрушения, — пенициллин. Так был открыт исторически первый антибиотик.

Памятные даты

Сегодня Международный день «Врачи мира за мир».

Отмечается он в годовщину бомбардировки японского города Хиросимы. Этот день в некотором смысле символичен и служит напоминанием о человеческой трагедии, о роли врачей в борьбе за мир и в предотвращении войны в целом.

6 августа День железнодорожника Кыргызской Республики. Поздравляем!

Ну и 56 лет назад в 9.00 по московскому времени советский космонавтна космическом корабле «Восток-2» поднялся на околоземную орбиту и провел на ней 25 часов 11 минут, облетев Землю 17 раз.Он доказал, что человек может жить и работать в космосе. Космонавт сделал первые фотоснимки Земли, впервые пообедал и поужинал в невесомости и даже сумел поспать. Это был второй полет человека в космос, но первый суточный полет.

На тот момент Герману Титову было без одного месяца 26 лет, благодаря чему он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе.

У кого намечаются тои

День рождения празднует депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен». Ей 45. Родилась она в городе Нарыне 6 августа 1972 года.

Куда сходить

— В арт-баре «Чемодан Зусмановича» сегодня кинопоказ. В 21.00 всех желающих приглашают посмотреть документальный фильм Мартина Скорсезе «Нет пути назад: Боб Дилан». Справки по телефонам: 0550 223 667 и 0553 04 18 70.

— Кинопоказ состоится и в Ololohaus. Здесь вам предлагают посмотреть легендарную шведскую картину Ханнеса Холма «Вторая жизнь Уве». Начало в 19.00.

— Национальная федерация йоги Кыргызстана проводит семинар для всех желающих. Возможности — это то, что дано каждому, и важно «не закопать» их, уверены организаторы. Вся информация по телефонам: 0779 586367 и 0312 521066.

Подробнее о мероприятиях читайте в нашей афише.

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