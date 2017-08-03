Трамп предложил отменить лотерею Green Card на получение вида на жительство

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект, которым предлагается отменить лотерею по розыгрышу видов на жительство Green Card. Вместо нее предлагается создать систему выдачи рабочих виз, в которой будут оценивать квалификации потенциального иммигранта, сообщил interfax.ru.

В частности, будут высоко оценивать знание английского языка.

В то же время некоторые приоритеты миграционной политики (такие как переселение в США старших родственников уже проживающих в Америке) будут сняты. Преференции на получение вида на жительство супругами и маленькими детьми живущих в Америке останутся.

В целом миграция в Штаты, если документ примут, снизится на 41 процент в первый год и в два раза за десятилетие.

Также законопроектом вдвое сокращается число принимаемых США беженцев и закрываются программы для стран с низким уровнем миграции.

«Законопроект являет собой нашу помощь страждущим американским семьям, которые заслуживают иммиграционной системы, которая ставит прежде всего их нужды и нужды Америки», — сказал Трамп накануне во время мероприятия в Белом доме, где он выступил в поддержку инициативы.

Как сообщается, Green Card позволяла более 50 тысячам человек в год получить вид на жительство и разрешение на работу в США.