Суд Тологонова. Мародеры распродавали награбленное через родственников

Участвовавшие в 2010 году в мародерстве распродавали ворованное через своих родственников. Об этом сегодня в Первомайском суде на процессе по уголовному делу в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша Райкана Тологонова заявила свидетель Гульзада Абдыкадырова.

По ее словам, посудомоечную машину она купила у родственников Дастана Оморова, осужденного за мародерство. «Но потом по телевизору узнали о мародерстве. У нас были сомнения, так как не было ни документов, ни инструкций на посудомоечную машину, поэтому решили ее вернуть», — сообщила свидетель.

Напомним, Дастан Оморов является подельником Абдуллы Юсупова. Они осуждены за мародерство. Бывший депутат парламента Райкан Тологонов также обвиняется по этой статье. Ранее в суде давал показания Абдулла Юсупов, который сообщил, что он грабил объекты, принадлежавшие семье Бакиева, под руководством Райкана Тологонова, Болота Шера и Туратбека Мадылбекова.