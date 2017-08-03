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Общество

В Казахстане хотят запретить одежду, закрывающую лицо

В Казахстане обсуждают поправки в законодательство, предусматривающие запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующей распознаванию личности, сказал на пресс-конференции министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это сегодня распространенный международный опыт, он продиктован как соображениями общественной безопасности, так и соображениями этики и сохранения национальных культурных традиций», — сказал он.

Министр подчеркнул, что инициатива о внесении этих поправок в законодательство исходит от гражданского общества.

Люди, которые носят такую одежду, демонстрируют несогласие с теми принципами и духовными ценностями, которые исторически сложились у нас в обществе. То есть они оказывают негативное влияние на других, вызывают раздражение и недовольство у большинства граждан.

Нурлан Ермекбаев

По его словам, в настоящее время эту норму рассматривают, ее конкретную редакцию обсуждают с экспертами, общественностью, и, возможно, будут какие-то корректировки. «Но в целом это продиктовано общественным спросом, общественным заказом», — заключил министр.
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