«Мои 24»: Один день в доме престарелых

Для страны, где чтят своих предков или, по крайней мере, говорят о почитании, наличие домов престарелых кажется сродни фантастике. И, тем не менее, они у нас есть. И не просто есть, они заполнены!

Признаться честно, посетить это место было для меня решением не из легких. Никогда не понимала и уже, наверное, не пойму людей, которые способны выгнать на улицу стариков и детей. И те, и другие не могут сами о себе позаботиться. Всегда проще сослаться на обстоятельства, чем нести ответственность за родных.

В Бишкекском городском социальном стационарном учреждении общего типа для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья живет 200 стариков. У большинства из них есть дети и внуки. Но свои дни они доживают здесь.

И как бы страшно ни звучало, дом престарелых для многих — единственное место, где их будут любить до конца.

Дом престарелых не наказание?

Небольшое двухэтажное здание на улице Абая соседствует с новыми особняками. Навстречу мне выходит директор дома престарелых Эркингуль Абдылдаева. Она с гордостью рассказывает обо всем, что удалось сделать или изменить в учреждении за последние несколько лет.

А у меня в голове только один вопрос: «Неужели у всех этих пенсионеров нет родных и близких, раз они доживают свои дни здесь?»

Эркингуль Курманалиевна угадывает мое настроение и тут же отвечает: «Многие у нас до сих пор воспринимают дом престарелых как какое-то наказание за грехи. Вот будешь себя плохо вести — попадешь в дом престарелых. И сами наши подопечные так часто думают. Но я считаю, что такой подход надо менять. Да, тут не как дома. Но часто здесь за стариками ухаживают лучше, чем в родных стенах».

На зарядку становись!

Здание поделено на две половины — мужскую и женскую. Постояльцы шутят, что у них практически монастырь.

В первой половине дня предусмотрены медицинские процедуры и с недавних пор лечебная физкультура (ЛФК). Здесь взяли на вооружение российскую программу «Активное долголетие» и пытаются адаптировать ее к нашим условиям.

«Благодаря спонсорам мы купили два тренажера. Теперь вот занимаемся на них. Иной раз приходится стариков чуть ли не силой тащить сюда. Все отнекиваются, считают, что уже стары для таких занятий. А я так не думаю. Движение — это жизнь», — рассказывает инструктор по ЛФК Ирина Побежимова.

Фото ИА «24.kg». С недавних пор в доме престарелых ввели лечебную физкультуру

Пытаются здесь внедрять и систему скандинавской ходьбы. Только вот палки для нее пришлось делать из подручного материала — пластиковых труб.

А свободное от спорта время отведено на более привычные занятия — вязание и прикладное искусство.

«Я начала вязать еще в детстве. Надо же себя как-то отвлекать. А то сидишь без дела, мысли всякие нехорошие в голову лезут. Не надо этого», — признается одна из мастериц, инвалид с детства Гуля.

Дети в России, родители — в доме престарелых!

Поначалу мне тяжело было привыкнуть, что я теперь буду жить в доме престарелых. Очень тяжело. В 2009 году я даже уходила отсюда. На стройке работала. Но потом снова вернулась. Детей мне Бог не дал. Так что и идти особо некуда. Любовь Петровна

А мы поднимаемся на второй этаж. Здесь живут семейные пары. В первой же комнате нас встречает Любовь Петровна. Ей 72. В доме престарелых она уже шесть лет.«У меня есть два брата и сестра в России. Но я к ним не хочу. Кыргызстан я считаю своей второй родиной. Поэтому не вижу смысла уезжать», — рассказывает пенсионерка, хлопоча на кухне.

В доме престарелых четырехразовое питание. Но в каждом крыле есть и бытовая комната. Здесь стоят холодильник, духовки, плиты. Постояльцы могут сами себе приготовить что-то, если вдруг захочется.

Фото ИА «24.kg». Любовь Петровна шестой год живет в доме престарелых

— А деньги у них откуда? Пенсию же они отдают? — спрашиваю у директора.

— Ну что вы! Пенсию у них никто не забирает. Их проживание здесь оплачивает государство. А на свои денежки он могут купить что-нибудь вкусненького. Даже консервацией занимаются, — отвечает Эркингуль Абдылдаева.

В соседней комнате живет еще она семейная пара — Ирина Ивановна и Владимир Васильевич. В глаза сразу бросается большой коллаж с детскими фотографиями. Ирина Ивановна объясняет, что это их внуки.

— А почему вы здесь живете, если у вас есть родные и близкие? — вырывается у меня вопрос.

— Сын у меня в России. Жилплощадь маленькая, двухкомнатная квартира. Ну куда ехать-то? Здесь мы уже четвертый год. Все есть: питание, медобслуживание, горячая вода, — отвечает Владимир Васильевич.

Фото ИА «24.kg». Николай Матвеевич живет в доме престарелых 12 лет

На балконе свою историю рассказывает еще один пенсионер — Николай Матвеевич. Ему в этом году исполняется 80. В доме престарелых он живет уже 12 лет. И у него тоже есть дети, с которыми он мог бы доживать старость. Но мужчина придерживается другого мнения.

Дети у меня в России. Я сам один раз туда ездил. Они все выучились, все грамотные, разъехались. А мне зачем туда ехать? Я родился здесь. Это моя страна. Россия — не моя страна. делится Николай Матвеевич

Его соседки признаются, что не готовы начать все заново в чужой стране в преклонные годы. Многие из них пытались уехать за родными, но вскоре вернулись. Все говорят одно — не подходит климат, не привыкли.

У кого-то дети живут в Кыргызстане. Но они не хотят жить с ними. Ездят в гости, навещают детей и внуков. Но потом снова возвращаются сюда.

Не надо барана резать. Пусть живет!

Мы с директором проходим дальше. Совсем недавно открылось еще одно отделение — для лежачих больных, которым осталось совсем немного. И снова условия для стариков создали спонсоры.

Знаете, я уже привыкла ходить с протянутой рукой. Все время прошу что-то сделать для нашего дома. Понимаю, что родные стены старикам мы не заменим. Но все же хочется, чтобы они не чувствовали себя как в казенных стенах. Эркингуль Абдылдаева

Спонсоры, к слову, приходят довольно часто. И каждый раз предлагают зарезать барана и приготовить для пожилых плов. Но директор дома престарелых каждый раз призывает не быть кровожадными и оставить животное в покое. А деньги, на которые планировалось купить барана, она предлагает направить на что-то полезное.

Фото ИА «24.kg». Отделение для лежачих больных

«Вот сегодня с утра приходили желающие помочь. Я им сказала, чтобы вместо барана купили лучше эмульсионку и покрасили стены. Показала, где нужен ремонт. И так всегда. Мы далеки от того, чтобы брать помощь деньгами. Боже упаси! Мы показываем спонсорам, в чем нуждаемся, а они уже сами потом все делают», — заключила Эркингуль Абдылдаева.

Лучше дом престарелых, чем синяки и голод!

Мой визит в дом престарелых подходит к концу. На душе тяжело. В голове не укладывается, что при живых детях старики живут здесь. Не могу я с этим смириться: оставить родного человека в доме престарелых сродни предательству. Это ведь не вещь, которую можно выкинуть за ненадобностью.

Эркингуль Абдылдаева придерживается иного мнения. И меня просит взглянуть на ситуацию по-другому.

У нас действительно есть старики, которых дети привезли и бросили. Есть те, кто сбежал сюда от голода и побоев от детей, которые злоупотребляют спиртным. Согласитесь, лучше уж в доме престарелых, чем все время ждать побоев от родного ребенка и жить впроголодь. Эркингуль Абдылдаева

— Но у большинства есть родные?! — восклицаю я в ответ.

— Да. Есть, — спокойно отвечает женщина. — Но им здесь действительно лучше. Здесь им всегда окажут нужную медицинскую помощь. А ведь в обычной семье необходимость свозить старика в больницу становится большой проблемой. Да и кто будет за ними так следить. Кормить три раза в день, когда детям надо работать. Поэтому многие и остаются у нас даже при наличии родных и близких рядом.

Правда, я своего мнения все равно не изменила.