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Общество

Государственная лотерейная компания проводит тендер на 120 миллионов сомов

Государственное предприятие «Государственная лотерейная компания» проводит тендер на закупку услуг по реализации лотерейных билетов. Объявление размещено сегодня на официальном сайте государственных закупок.

По информации, метод закупок — одноэтапный, а cрок оказания услуг по реализации лотерейных билетов — восемь лет после запуска лотереи.

Согласно требованиям тендерной документации, цена условного лотерейного билета составляет 100 сомов, а максимальное вознаграждение за реализацию одного билета в процентах — 30 процентов.
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