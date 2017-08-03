Дело Текебаева. Судья призвал стороны защиты и обвинения уважать порядок

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова судья Айбек Эрнис уулу сделал адвокату Канату Хасанову последнее, как он выразился, «китайское» предупреждение. Далее следует вынесение частного определения.

Канат Хасанов попросил суд сделать замечание прокурорам. По его мнению, они комментируют его выступления и необоснованно пререкаются с ним.

Я их ничем не оскорблял. А если им не нравится моя эмоциональность и мой голос, могут не слушать. Канат Хасанов

Представители гособвинения парировали, что это адвокат к ним постоянно цепляется. В результате Айбек Эрнис уулу призвал участников процесса уважать друг друга и председательствующего и не нарушать порядок, то есть без разрешения суда не высказываться с места и не вступать в перепалки.

Отметим, защита заявила очередное ходатайство о вызове в суд свидетелей, но суд его отклонил.