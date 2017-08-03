Дело Текебаева. В суде поругались прокурор, адвокат и судья

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова произошла словесная перепалка между адвокатом Канатом Хасановым и судьей Айбеком Эрнис уулу.

Канат Хасанов заявлял ходатайство. Судья попросил его говорить по существу, не уходить в историю и пригрозил частным определением. Хасанов парировал, что он подробно каждое свое ходатайство объясняет, потому как «не может работать, как прокуроры».

В ответ представитель гособвинения попросил сделать Хасанову замечание. Судья добавил, что это последнее замечание, и попросил адвоката не повышать голос.

Ходатайство защитника о приобщении к материалам уголовного дела протоколов заседания временного правительства от 13 мая 2010 года, когда, по свидетельству Леонида Маевского, он встречался с подсудимыми и те требовали с него $1 миллион за активы MegaCom, суд принял.