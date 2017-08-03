12:19
+22
USD 68.69
EUR 81.42
RUB 1.13
Общество

Игроки рассказали, где в Бишкеке действуют подпольные казино

Игроки рассказали на пресс-конференции, где в Бишкеке действуют подпольные казино.

По словам заядлого игрока Рамзана, для любителей азартных игр клуб становится родным домом. «Они проводят там сутки, не спят, не едят. Многие попали в тюрьму или покончили жизнь самоубийством. Сейчас работает клуб «Астра» как электронное казино. Организатор игр – кореец. Его называют Сан. Он занимается этим с 2008 года. Максимально можно поставить 45 тысяч. Минимально – 10 сомов. Но никто не ставит такие суммы, в основном играют по-крупному», – отметил он.

По его словам, на проспекте Чуй в районе улицы Суюмбаева работают еще две точки. «Там играют на валюту. Еще один подпольный клуб на Киевской – Бейшеналиевой. Я пытался туда попасть. Но человек внутри должен подтвердить личность. Попасть можно через друзей. Как обычно бывает: миллион выиграешь, на следующий день проиграешь два миллиона сомов. Потом появляется желание отыграться. Опять проигрываешь. Начинаешь искать деньги, думаешь, кого бы ограбить», – признался Рамзан. 
Ссылка:
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Правоохранительные органы не хотят связываться с владельцами игорного бизнеса
Взрыв в Ананьево. В больнице остался один пострадавший
Джастину Биберу запретили выступать в Китае за плохое поведение
В Кыргызстане организацию «Йакын инкар» признали экстремистской
В Кыргызстане не работает запрет на лотерейную деятельность
Восемь человек обратились за помощью к врачам после сильного ветра в Бишкеке
В Кыргызстане запретили продажу энергетических напитков несовершеннолетним
Журналисты решили судиться с МЧС Кыргызстана
Кыргызстан намерен ввести временный санитарный контроль на границе
В больнице города Ош остаются трое пострадавших при обрушении аттракциона
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум Бишкек глазами марокканки Бушры Махтоум
Бизнес
MegaCom снизил цены на&nbsp;роуминг во&nbsp;время хаджа MegaCom снизил цены на роуминг во время хаджа
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: быстро, просто, экономно «День — Ночь» от MegaCom: быстро, просто, экономно
&laquo;Переходи на&nbsp;О! + TV&raquo;&nbsp;&mdash; все включено для вашего отдыха «Переходи на О! + TV» — все включено для вашего отдыха
Врач-диетолог из&nbsp;Москвы рассказала бишкекчанам о&nbsp;сбалансированном питании Врач-диетолог из Москвы рассказала бишкекчанам о сбалансированном питании