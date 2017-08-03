Игроки рассказали, где в Бишкеке действуют подпольные казино

Игроки рассказали на пресс-конференции, где в Бишкеке действуют подпольные казино.

По словам заядлого игрока Рамзана, для любителей азартных игр клуб становится родным домом. «Они проводят там сутки, не спят, не едят. Многие попали в тюрьму или покончили жизнь самоубийством. Сейчас работает клуб «Астра» как электронное казино. Организатор игр – кореец. Его называют Сан. Он занимается этим с 2008 года. Максимально можно поставить 45 тысяч. Минимально – 10 сомов. Но никто не ставит такие суммы, в основном играют по-крупному», – отметил он.

По его словам, на проспекте Чуй в районе улицы Суюмбаева работают еще две точки. «Там играют на валюту. Еще один подпольный клуб на Киевской – Бейшеналиевой. Я пытался туда попасть. Но человек внутри должен подтвердить личность. Попасть можно через друзей. Как обычно бывает: миллион выиграешь, на следующий день проиграешь два миллиона сомов. Потом появляется желание отыграться. Опять проигрываешь. Начинаешь искать деньги, думаешь, кого бы ограбить», – признался Рамзан.