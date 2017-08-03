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Общество

Первые паломники отправятся в хадж 7 августа

Паломники из Кыргызстана отправятся в хадж 7 августа. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По их данным, первая партия верующих уже получила визы, в отношении остальных ведется работа.

Первые три рейса будут из Бишкека, последующие 12 рейсов — из Оша. Всего в 2017 году хадж совершат 4 тысячи 585 паломников из КР, которые предварительно получили прививки.

Ранее муфтият провел уроки для паломников. В лекциях теологи и имамы объяснили законы Саудовской Аравии, правила и обязанности паломника во время хаджа.
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