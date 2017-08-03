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Общество

Алмазбек Атамбаев: Вместе мы построим страну свободных людей

«Вместе мы построим страну свободных людей», — заявил президент Алмазбек Атамбаев по случаю Дня памяти жертв национального восстания кыргызского народа в 1916 году. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Сегодня мы вновь вспоминаем о том, как на протяжении десятилетий пытались стереть из памяти народа эту одну из самых кровавых трагедий в истории Кыргызстана, заставить людей навсегда забыть о сотнях тысяч жертв», — отметил президент.

Даже после обретения Кыргызстаном независимости стремление инициативной и патриотично настроенной части гражданского общества открыть историческую правду долго не находили серьезной поддержки.

Алмазбек Атамбаев
«В 2016 году мы исполнили священный долг перед памятью предков. Долг, который на протяжении ста лет оставался тяжелым грузом для многих поколений кыргызстанцев. Монумент памяти жертв трагических событий 1916 года стал не только данью памяти погибшим предкам, но и олицетворением стремления народа Кыргызстана к свободе, независимости и возрождению собственной государственности», — добавил глава государства.

«Восстание 1916 года и Уркун разбудили самосознание, пробудили достоинство кыргызского народа. Народ получил огромный заряд энергии, благодаря которой в двадцатом веке была возрождена кыргызская государственность. А сегодня Кыргызстан является устремленным в будущее независимым государством, отстаивающим свои национальные интересы, решающим задачи успешного развития и повышения благосостояния граждан», — уверен Алмазбек Атамбаев.

Мы обязаны как зеницу ока беречь свою государственность и свою свободу. Мы должны помнить прошлое, но жить будущим.

Алмазбек Атамбаев

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