В Бишкеке начали выдавать уголь малоимущим. В двух районах задержка с тендером

В Первомайском районе Бишкека начали выдавать уголь малоимущим семьям, в Ленинском тоже планируют начать. Об этом ИА «24.kg» сообщила замначальника управления социального развития мэрии Бишкека Лариса Губина.

По ее словам, в двух оставшихся районах объявлены повторные тендеры, поскольку поставщики предложили завышенные суммы. Губина заверила, что в Октябрьском и Свердловском районах выдача угля начнется с 20 августа.

Всего в списке получателей помощи в виде твердого топлива более 4 тысяч малообеспеченных семей. Каждой предоставят по 1,5 тонны угля. Из бюджета на закупку выделили около 22 миллионов сомов. Получатели льготного топлива традиционно вывозят его за свой счет.

Доставка предусмотрена только для лежачих больных, инвалидов, которые обслуживаются на дому соцработниками.

С отопительного сезона 2018/2019 года предлагается заменить бесплатное твердое топливо для малоимущих жителей денежной компенсацией. Проект постановления еще предстоит рассмотреть городскому кенешу.