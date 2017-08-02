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Общество

Требуется помощь в опознании погибшей в ДТП. Осторожно: фото!

Правоохранители просят помочь в опознании погибшей в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.  

По ее данным, 27 июля примерно в 00.10 в селе Аламудун одноименного района водитель грузовой автомашины, двигаясь в северном направлении по улице Алма-Атинской, совершил наезд на неустановленную женщину азиатской внешности в возрасте 35-40 лет.

Женщина скончалась от травм на месте происшествия. 

Приметы погибшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, средней длины, нос прямой, глаза темного цвета.  

Была одета: темные штаны, летняя кофта в черно-белую полоску, бюстгальтер телесного цвета, на ногах коричневые шлепанцы со стразами.  

Особые приметы: отсутствуют передние зубы. 

ОВД Аламудунского района Чуйской области просит граждан, располагающих какой-либо информацией, и тех, кто может помочь в установлении личности, позвонить в дежурную часть ОВД Аламудунского района по телефонам: (0312) 36 35 27, (0312) 36 35 23, 0553 25 56 57, 0701 02 27 23, или 102.
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