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Общество

В банке FINCA уверяют: их сотрудники не имеют отношения к парковке на тротуаре

Сотрудники банка FINCA не имеют отношения к парковке на тротуаре. Об этом ИА «24.kg» сообщили в финансовом учреждении.

По их данным, FINCA арендует лишь часть правого крыла девятиэтажного здания на улице Шопокова, 93/2. Остальные помещения снимают другие организации, сотрудники которых также приезжают на работу на автомобилях. У банка же есть парковочное место с западной стороны здания.

Ранее читатель прислал фотографии по WhatsApp-каналу ИА «24.kg», на которых видно, что автомобили возле банка FINCA припаркованы на тротуаре.

При этом в банке поблагодарили неравнодушных читателей ИА «24.kg» за бдительность и отметили важность правильной парковки транспорта в столице.
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