Рекламный объект в 7-м микрорайоне Бишкека установлен без разрешения

Рекламный объект в столичном 7-м микрорайоне установлен без разрешения. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии.

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По информации управления земельными ресурсами столичного муниципалитета, разрешительные документы на установку рекламной стелы отсутствуют. Представители городской службы провели разъяснительную работу с владельцем конструкции. Если в течение пяти рабочих дней он добровольно не демонтирует незаконный объект, это сделает муниципальная служба.

Напомним, пользователи соцсетей обратились в столичный муниципалитет с просьбой разобраться, почему рекламный щит создает помеху водителям.