В Академии наук Кыргызстана выявили финансовые нарушения на 2,9 миллиона сомов

В Национальной академии наук Кыргызстана выявили финансовые нарушения на 2,9 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, нарушения выявлены в результате аудита использования бюджетных, специальных и иных средств в НАН и ее структурных учреждениях за 2015-2016 годы.

Как сообщается, недостача денег и товарно-материальных ценностей составила 100 тысяч сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,1 миллиона, необоснованное списание материальных ценностей, денежных средств – 200 тысяч, переплата по командировочным расходам и нецелевое использование государственных средств – также 200 тысяч сомов.

Дополнительно начисленные доходы бюджета, а именно арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, составили 1,3 миллиона, говорится в сообщении.

В материалах аудита отмечено, что необоснованные выплаты надбавок к должностным окладам (на 1,1 миллиона) выявлены в Институте геологии имени М.Адышева.

Также в научном учреждении выявили резервы и потери бюджета на 2,4 миллиона сомов, в том числе: сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей – 800 тысяч, нарушения при выплате заработной платы – 300 тысяч, другие резервы и потери бюджета – 1,3 миллиона сомов.

Как рассказали ИА «24.kg», из 2,9 миллиона сомов 1,8 миллиона подлежит восстановлению, а по остальным 1,1 миллиона сомов, необоснованно выплаченным в качестве надбавок к должностным окладам, руководству учреждения предписано впредь не допускать подобного.