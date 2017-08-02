15:28
+34
USD 68.69
EUR 81.19
RUB 1.15
Общество

В Академии наук Кыргызстана выявили финансовые нарушения на 2,9 миллиона сомов

В Национальной академии наук Кыргызстана выявили финансовые нарушения на 2,9 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

По ее данным, нарушения выявлены в результате аудита использования бюджетных, специальных и иных средств в НАН и ее структурных учреждениях за 2015-2016 годы.

Как сообщается, недостача денег и товарно-материальных ценностей составила 100 тысяч сомов, необоснованные выплаты заработной платы – 1,1 миллиона, необоснованное списание материальных ценностей, денежных средств – 200 тысяч, переплата по командировочным расходам и нецелевое использование государственных средств – также 200 тысяч сомов.

Дополнительно начисленные доходы бюджета, а именно арендная плата, подлежащая перечислению в бюджет, составили 1,3 миллиона, говорится в сообщении.

В материалах аудита отмечено, что необоснованные выплаты надбавок к должностным окладам (на 1,1 миллиона) выявлены в Институте геологии имени М.Адышева. 

Также в научном учреждении выявили резервы и потери бюджета на 2,4 миллиона сомов, в том числе: сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей – 800 тысяч, нарушения при выплате заработной платы – 300 тысяч, другие резервы и потери бюджета – 1,3 миллиона сомов. 

Как рассказали ИА «24.kg»,  из 2,9 миллиона сомов 1,8 миллиона подлежит восстановлению, а по остальным 1,1 миллиона сомов, необоснованно выплаченным в качестве надбавок к должностным окладам, руководству учреждения предписано впредь не допускать подобного.

 
Ссылка:
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Счетная палата Кыргызстана проверила Госфиннадзор
Счетная палата уточняет, какие нарушения выявлены на рынке «Дыйкан»
В ГРС выявили финансовые нарушения почти на 8 миллионов сомов
Госагентство охраны окружающей среды проводило тендеры без плана
ГКНБ Кыргызстана разоблачил коррупционную схему аудитора Счетной палаты
Сотрудниками Соцфонда, получавшими деньги умершей женщины, займется милиция
Национальная академия наук Кыргызстана пока остается без своего президента
Счетная палата проверила деятельность ОАО «Кыргызнефтегаз»
Счетная палата проверила Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями
Отставку президента Национальной академии наук приняли
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бизнес
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: быстро, просто, экономно «День — Ночь» от MegaCom: быстро, просто, экономно
&laquo;Переходи на&nbsp;О! + TV&raquo;&nbsp;&mdash; все включено для вашего отдыха «Переходи на О! + TV» — все включено для вашего отдыха
Врач-диетолог из&nbsp;Москвы рассказала бишкекчанам о&nbsp;сбалансированном питании Врач-диетолог из Москвы рассказала бишкекчанам о сбалансированном питании
Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О! Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О!