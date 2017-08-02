Истребители МиГ-31БМ прикрыли от «нападения» российские объекты в Кыргызстане

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ пермской авиабазы «Сокол» в ходе учений прикрыли от атаки условного противника российские объекты в небе над Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом заявил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин, передал телеканал «Звезда».
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Ярослав Рощупкин добавил, что ранее стратосферные самолеты передислоцировали на авиабазу «Кант» в пригороде Бишкека для выполнения учебно-боевых задач по противовоздушной обороне.
Модернизированный истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления, может одновременно поражать шесть воздушных целей, в том числе крылатые и баллистические ракеты, отметила «Звезда».