Истребители МиГ-31БМ прикрыли от «нападения» российские объекты в Кыргызстане

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ пермской авиабазы «Сокол» в ходе учений прикрыли от атаки условного противника российские объекты в небе над Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом заявил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин, передал телеканал «Звезда».

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«В небе Кыргызстана МиГи, действующие совместно с разведывательной авиацией на высоте более 5 тысяч метров, прикрыли воздушное пространство над российскими объектами, расположенными не только в пределах республики, но и на территории Таджикистана», — отметил полковник.

Ярослав Рощупкин добавил, что ранее стратосферные самолеты передислоцировали на авиабазу «Кант» в пригороде Бишкека для выполнения учебно-боевых задач по противовоздушной обороне.

Модернизированный истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления, может одновременно поражать шесть воздушных целей, в том числе крылатые и баллистические ракеты, отметила «Звезда».