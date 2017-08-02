15:27
+34
USD 68.69
EUR 81.19
RUB 1.15
Общество

Истребители МиГ-31БМ прикрыли от «нападения» российские объекты в Кыргызстане
Фото Министерства обороны РФ. Модернизированные МиГ-31БМ, переброшенные на авиабазу «Кант»

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ пермской авиабазы «Сокол» в ходе учений прикрыли от атаки условного противника российские объекты в небе над Кыргызстаном и Таджикистаном. Об этом заявил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин, передал телеканал «Звезда».

Читайте по теме
Соколы прилетели в Кант. Будут учения
«В небе Кыргызстана МиГи, действующие совместно с разведывательной авиацией на высоте более 5 тысяч метров, прикрыли воздушное пространство над российскими объектами, расположенными не только в пределах республики, но и на территории Таджикистана», — отметил полковник.

Ярослав Рощупкин добавил, что ранее стратосферные самолеты передислоцировали на авиабазу «Кант» в пригороде Бишкека для выполнения учебно-боевых задач по противовоздушной обороне.

Модернизированный истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления, может одновременно поражать шесть воздушных целей, в том числе крылатые и баллистические ракеты, отметила «Звезда».
Ссылка:
просмотров: 522
Версия для печати
Материалы по теме
Соколы прилетели в Кант. Будут учения
На российской базе в Караколе прошли военные учения
Кантской городской управе понадобился самописный сайт за 150 тысяч сомов
«Мои-24». Один день из жизни вертолетчика базы «Кант» Ильдара Иксанова
Ракетные стрельбы завершили учения российской авиации в Кыргызстане
Российские Су-25 отрабатывают удары по базам боевиков на учениях в Кыргызстане
В Кыргызстане в 2018 году пройдут учения Коллективных сил ОДКБ
Новый войсковой храм освятили на российской авиабазе «Кант» в Кыргызстане
Российские штурмовики вернулись на авиабазу в Кыргызстане после учений и парада
Население узбекского Андижана перепугали антитеррористическими учениями
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни бишкекского гея «Мои 24». Один день из жизни бишкекского гея
Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста Неудобный вопрос Алмазбеку Атамбаеву повлек увольнение журналиста
ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии ФСБ России распространила видеозапись задержания уроженцев Средней Азии
Бизнес
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: быстро, просто, экономно «День — Ночь» от MegaCom: быстро, просто, экономно
&laquo;Переходи на&nbsp;О! + TV&raquo;&nbsp;&mdash; все включено для вашего отдыха «Переходи на О! + TV» — все включено для вашего отдыха
Врач-диетолог из&nbsp;Москвы рассказала бишкекчанам о&nbsp;сбалансированном питании Врач-диетолог из Москвы рассказала бишкекчанам о сбалансированном питании
Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О! Более 270 новых объектов связи. Активное развитие мобильной сети О!