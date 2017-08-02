Правоохранители просят помочь в опознании трупа. Осторожно: фото!

«В УВД Первомайского района города Бишкека устанавливается личность неопознанного трупа мужчины азиатской внешности, обнаруженного 27 июля 2017 года на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Кулиева», — сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Ведомство уточняет приметы: возраст 40-45 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, черные волосы, светло-карие глаза, черные прямые брови, овальное и смуглое лицо, прямой нос, тонкие губы.

Был одет в клетчатую рубашку синего цвета, джинсы бежевого цвета с черным ремнем, обуви не было.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности неопознанного, просим сообщить в УВД Первомайского района или позвонить по телефонам:

0(312) 56-82-60; 0(555) 102-497; 0(551) 102-538.