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Общество

Суд Тологонова. Свидетеля по делу о мародерстве украли

Сторонника партии «Ата Мекен» Нургазы Бакаева украли и ему угрожали. Об этом сегодня на суде заявил бывший депутат Жогорку Кенеша Райкан Тологонов.

По его словам, Нургазы Бакаев числился свидетелем по уголовному делу против него.

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«Но два дня назад неизвестные люди, показав удостоверение сотрудников ГКНБ, куда-то его увели, и он пропал. Я думаю, что его пытали и ему угрожали. Поэтому мы требуем на следующем заседании допросить его», — заявил Райкан Тологонов.

Судья Марат Сыдыков согласился пригласить Нургазы Бакаева.

По словам адвоката бывшего депутата, Нургазы Бакаев был сокамерником Абдуллы Юсупова и числился среди свидетелей с их стороны. В марте он выступил с заявлением, что Юсупов дал лживые показания против бывших депутатов Жогорку Кенеша Райкана Тологонова, Туратбека Мадылбекова и Болота Шера.

Напомним, вчера штаб партии «Ата Мекен» заявил, что их активист пропал.
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