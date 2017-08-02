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Общество

Суд Тологонова. Сына обвиняемого не привезли в суд из-за болезни

Мусу Тологонова, содержащегося в колонии № 47, не привезли в суд —  он заболел. Об этом сегодня сообщил судья Марат Сыдыков, председательствующий на заседании по уголовному делу бывшего депутата Райкана Тологонова.

По данным судьи, у Мусы Тологонова высокая температура. Подсудимый сообщил, что его сын еще вчера был здоров.

Напомним, в 2013 году Генпрокуратура Кыргызстана отказалась возобновить уголовное дело в отношении членов парламентской фракции «Ата Мекен» Райкана Тологонова и Туратбека Мадылбекова, подозреваемых в мародерстве.

В январе 2013-го руководитель межведомственной следственной группы — начальник ГСУ МВД Кубатбек Норузбаев — прекратил уголовное дело в отношении этих депутатов. В 2017 году расследование по фактам мародерства, совершенного 7 апреля и в последующие дни 2010 года, возобновили.
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