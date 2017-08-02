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Общество

В каждом областном центре Кыргызстана построят дома эконом-класса

В регионах Кыргызстана построят дома эконом-класса для участников ипотечной программы. Об этом сообщает Государственная ипотечная компания.

По ее данным, в Нарынской области победителем тендера среди строительных компаний признано ОсОО ПП «МИНУР».  Завершается подготовка проектно-сметной документации  новых домов в городах Баткене, Джалал-Абаде и Таласе.  В Оше вопрос об их  строительстве на стадии обсуждения.

В новых 5-этажных жилых домах, возводимых в каждом областном центре, будет по 60 квартир: 30 однокомнатных и 30 двухкомнатных.

До конца 2020 года ОАО «ГИК» намерено построить 130 тысяч квадратных метров жилья.

Как в ОАО рассказали  ИА «24.kg», цена не превысит 40 тысяч сомов за один квадратный метр.

Пока в ипотечной программе участвуют только работники бюджетных организаций, но в 2017 году Немецкий банк развития выделил грант в €11 миллионов на ипотечное кредитование в регионах. И в данной программе могут участвовать все желающие, у кого семейный доход меньше €250 в месяц. Однако в данную программу не входят Бишкек и Ош.

Глава пресс-службы ГИК Зирек Асанова

Как отметила Асанова, для оформления ипотеки в регионах необходимо обращаться в местные государственные администрации. 
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