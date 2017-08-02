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Общество

МВД: за недостатки в работе наказан ряд руководителей

За серьезные недостатки в оперативно-служебной деятельности вверенных подразделений, за низкие показатели по борьбе с незаконным оборотом наркотиков руководители УВД Ошской области и города Оша, а также замначальника УВД Баткенской области наказаны в дисциплинарном порядке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

По информации ведомства, кроме того, за слабую работу по профилактике детской преступности наказаны в дисциплинарном порядке руководители еще нескольких подразделений: столичного ГУВД и ГУВД Чуйской области, заместители начальников УВД Оша, УВД Ошской области, УВД Джалал- Абадской области, УВД Баткенской области.

Глава МВД Улан Исраилов отметил, что необходимо усилить работу по расследованию преступлений прошлых лет, активизировать розыск и задержание преступников.

«Патрульной милиции следует принять весь комплекс мер по сокращению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий и детского дорожно-транспортного травматизма», — сказал глава МВД.
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