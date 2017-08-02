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Общество

На 3 миллиона сомов оштрафовали точки общепита за время турсезона в Кыргызстане

В Минздраве рассказали о работе в период туристического сезона на 2017 год.

По данным ведомства, на территории республики функционируют 14 тысяч 689 пищевых объектов, в том числе 4,5 тысячи объектов общепита, 8,9 тысячи объектов торговли, 214 санаториев, организаций отдыха. В Иссык-Кульской области размещено 85 процентов организаций отдыха . Это детские оздоровительные центры, санатории, пансионаты, дома отдыха и другое.

В целях контроля отобраны для лабораторного исследования 1,8 тысячи проб пищевых продуктов (из них не соответствуют требованиям 8,7 процента), 5,8 тысячи проб питьевой воды (не соответствуют требованиям 6 процентов). В 58 пробах пляжного песка отклонения не выявлены, как и в 69 пробах озерной воды.

Всего по пути следования туристов и отдыхающих из Кара-Балты до Чолпон-Аты имеются 340 общественных туалетов, из них не соответствуют требованиям 25 процентов.

На 10 июля 2017 года проверено 75 процентов объектов общественного питания и торговли, а также пансионаты и дома отдыха.

За нарушения санитарных норм и правил и невыполнение предписаний госсанэпиднадзора:

— оштрафованы 1497 ответственных лиц на 3,3 миллиона сомов;

— приостановлено функционирование 720 объектов;

— отстранено от работы 310 человек из-за отсутствия медицинского освидетельствования;

— передано в правоохранительные органы 85 материалов.

В период турсезона организованы и функционируют круглосуточные посты экстренной медицинской помощи: в ущельях Боом и Чычкан; на автотрассе Ош — Иркештам (Сарыташ).

Организованы 13 бригад санавиации при Национальном госпитале.
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