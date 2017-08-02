За I полугодие в МВД зарегистрировано около 13 тысяч происшествий и преступлений

За первое полугодие 2017 года органами внутренних дел Кыргызской Республики зарегистрировано 12 тысяч 908 происшествий и преступлений, возбуждено 12 тысяч 209 уголовных дел. Такие итоги озвучили на коллегии МВД.

Уточняется, что в ходе расследования всех уголовных дел прошлых лет и 2017 года раскрыто 11 тысяч 462, или 79,2 процента, расследовано и направлено в суд 9 тысяч 959 уголовных дел.

По информации ведомства, глава МВД Улан Исраилов отметил недостатки в деятельности отдельных подразделений, в том числе уголовного розыска, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, обеспечении безопасности дорожного движения, в управлении борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом и службы по делам несовершеннолетних.

Отмечается, что на коллегии также рассмотрены вопросы исполнительской дисциплины.