В 12-м микрорайоне Бишкека назревает скандал из-за мусорных баков

В 12-м микрорайоне Бишкека назревает скандал между жильцами и местной властью из-за мусорных баков. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель жилищно-эксплуатационного кооператива «Горный» Курманбек Иманалиев.



По его словам, 30 лет назад мусорные баки стояли возле домов №№ 12, 13, 4 и 6. «Но тогда это место было окраиной, ни дороги, ни строений за нашими домами не было. Несмотря на это, ухудшилась санитария. Стало много крыс. Даже пару раз крысы покусали детей. После этого было принято решение поставить мусорные баки за дорогой», - рассказал глава ЖЭК.

Как он отметил, после капитального ремонта дороги на улице Каралаева (бетонка) было оборудовано стационарное место для мусорных баков, оно было согласовано и с акимиатом. Но две недели назад жители узнали, что акимиат дал команду поставить мусорку снова возле домов.

Как полагают жители, решение перенести мусорную площадку связано с тем, что на прежнем месте за дорогой расположен участок, хозяин которого намерен начать строительсто дома.

Заместитель главы Октябрьского района Таалайбек Акматбаев пояснил, что мусорную площадку было решено переместить для безопасности жителей.

«Раньше дорога была тупиковой, движения было мало, теперь же, после того как она выходит на магистраль и уложен новый асфальт, движение машин увеличилось, и для безопасности жителей решили пернести ее, чтобы люди не переходили дорогу», - сказал Таалайбек Акматбаев.

