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Общество

О новой модели управления в больнице кыргызско-турецкой дружбы думает Минздрав

К 31 августа строительство больницы кыргызско-турецкой дружбы будет закончено, «все идет по плану». Об этом ИА «24.kg» сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

«Работы идут полным ходом, в процессе вносим кое-какие коррективы. Проблем нет. До окончания стройки мы должны определиться со статусом медучреждения. Больница однозначно государственная, но с новой моделью управления, которая ориентирована на самофинансирование», — сказал он.

«Больница не должна работать по-старому, должны быть полностью автоматизированные закупки, управление делами, автоматизированная история болезни, рецепты. Это все там будет. Если будем финансировать объект по существующей ныне системе, он превратится в обычную больницу и завтра перестанет работать», — отметил Талантбек Батыралиев.

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По его словам, будет создано 470 рабочих мест. «97 процентов работников будут из Кыргызстана, оставшиеся три процента — привлеченные специалисты по научным технологиям. Одна только система климат-контроля требует около десяти специалистов — механиков, айтишников. А таких специалистов у нас нет», — добавил глава Минздрава.

На вопрос, означает ли переход на самофинансирование, что больные полностью будут оплачивать все расходы, Талантбек Батыралиев ответил: «Наши больные в других государственных больницах, за исключением услуг по Программе госгарантий (ПГГ), платят за все сами. Поэтому новая больница ничем не будет отличаться от национальных центров. Просто модель управления должна быть другой».

В июле 2016 года турецкая сторона приступила к строительству современного клинико-диагностического центра на территории Городской клинической больницы №1 в Бишкеке в качестве грантовой помощи Кыргызстану.
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