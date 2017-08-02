Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Сегодня День воздушно-десантных войск. Зачастую празднование сопровождается драками и беспорядками, инициаторами которых чаще всего являются сами десантники.

Но мы-то с вами верим, что наши вэдэвэшники культурные и воспитанные люди, правда? Поэтому очереди в фонтаны и битье бутылок о голову прохожих не наша история! Хотя если увидите группу в голубых беретах, обойдите ее стороной. Вдруг это диверсия. :)

В среду, 2 августа, в Бишкеке +37.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке

— 9.00–18.00 — проспект Чуй, 39, 41, 43, 43/1, 45/1, 47/1, улицы Андижанская, Адырская, Новая, Кантемировская, жилмассив «Кара-Жигач» (северо-восточная часть), переулки Берликский, Набережный;

— 9.00–17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Алтын-Казык), «Ынтымак», улицы Поваринская, Чехова, Панфилова, Горького, Темировская, Кеминская, Малдыбаева, 16, переулок Ашхабадский.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

К.Акиева

В столице продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. В связи с этим закрыта улица(от Чокморова до проспекта Чуй). Завершить ремонт тут обещают 22 сентября. Ждем-с.

Сегодня движение закрыли на улицах Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй) и Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея).

Кроме того, перекрыли улицу Турусбекова. Она недоступна для движения транспорта от Токтогула до Киевской и от проспекта Чуй до Жибек Жолу. Кроме того, Турусбекова частично перекопана от Боконбаева до Московской, но проехать здесь пока можно.

По-прежнему перекрыта улица Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Периодически ремонтные работы ведут и на других центральных улицах, но проезд тут не перекрывают. Например, перекопана часть улицы Фрунзе — перед светофором на бульваре Эркиндик (в западном направлении). Однако движение здесь не остановлено, можно выехать на встречную полосу. Будьте внимательны на дорогах!

И, конечно, нас ждет традиционное перекрытие проспекта Манас во время проезда кортежей президента, премьер-министра и спикера.

Люди, которые меняли мир

2 августа 1920-го (97 лет назад) в городе Ташкенте родилась дочь полководца и государственного деятеля Михаила Фрунзе, сестра Тимура Фрунзе Татьяна.

Химик-органик, доктор химических наук, профессор. После смерти отца (1925) и матери (1926) вместе с младшим братом Тимуром некоторое время жила у бабушки, а после ее смерти детей усыновил друг семьи — маршал Клим Ворошилов.

Татьяна Фрунзе — автор большого количества научных работ, нескольких изобретений.

Памятные даты

Государственный парк Беш-Таш.

В 1996 году в Таласской области создан

На сегодня его площадь составляет 32 тысячи 411 гектар . В парке расположено уникальное по своей красоте высокогорное озеро Беш-Таш глубиной 28 метров . Вода в озере необыкновенного бирюзового цвета, а само озеро называют жемчужиной парка.

В горном ущелье можно увидеть пять камней, выстроенных в ряд, в народе их называют «пятью разбойниками», и с ними связана древняя легенда.

Пятеро разбойников были детьми одного старика: они убежали из дома и промышляли грабежами. Как-то один из ограбленных узнал в налетчиках сыновей односельчанина и рассказал ему об этом.

Старые родители вышли в путь, желая узнать, нападут ли и на них их дети. Когда они приблизились к тому месту, которое сейчас называют Беш-Каракчи, разбойники бросились на них. Один из них, пытаясь свалить отца с коня, схватил его за одежду. Присмотревшись к злодею, старая женщина увидела родинку на ухе парня и узнала в нем своего сына Мендибека. Она закричала: «Эй, Мендибек! Убери руки, это твой отец, проклятье на твою голову!»

Парень, отпустив отца, ускакал, и тогда старик проклял своих сыновей: «Он поднял на меня руку. Чтоб вы все пятеро были прокляты!» Разбежавшись в разные стороны, сыновья старика превратились в пять камней.

Если смотреть издалека, то камни похожи на мужчин в калпаках.

Обязательно посмотрите, что еще интересного есть в области, в нашем материале «Таласская область. От чего у туристов захватывает дух».

Куда сходить

В Чолпон-Ате продолжается фестиваль «Оймо». Кстати, открылся он в Бишкеке. Ремесленники собрались в одном месте, чтобы продемонстрировать свои таланты и умения. Уйти оттуда с пустыми руками было невозможно! Уверены, на берегу Иссы-Куля фестиваль еще круче!

Подробнее о мероприятиях читайте в нашей афише.

Спорт

2 августа 1906 года в Португалии создан футбольный клуб «Порту».

На Филиппинах второй день чемпионата Азии среди юношей по боксу. Участвуют спортсмены 2001 и 2002 годов рождения, в том числе 12 кыргызстанцев.

Подробную информацию о спортивных мероприятиях найдете здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 10.00, Министерство транспорта и коммуникаций — круглый стол «Актуальные вопросы траспорта и инфраструктуры»;

— 10.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Тологонова;

— 10.00, Первомайский районный суд — заседание по делу сторонников Садыра Жапарова;

— 10.30, АКИpress — пресс-конференция «Кенжегуль Усубалиева: Моему сыну было 20 лет, он трагически погиб, и «никому нет дела»;

— 14.00, Sputnik Кыргызстан — видеомост «Война с историей: в Польше хотят снести памятники советским солдатам»;

— 15.00, Первомайский районный суд — заседание по делу Александра Кима.

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