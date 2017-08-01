Под Великой Китайской стеной проложат высокоскоростную железную дорогу

Китай строит тоннель протяженностью 12 километров под Великой Китайской стеной, чтобы проложить высокоскоростную железную дорогу между Пекином и городом Чжанцзякоу на севере страны к зимним Олимпийским играм 2022 года. Об этом сообщил interfax.ru со ссылкой на газету «Жэньминь жибао».

По ее данным, проект установит новый мировой рекорд глубины залегания (до 432 метров) и станет самым длинным железнодорожным тоннелем в Азии.

Поезда смогут развивать скорость до 350 км/ч на этом участке.

Строительство тоннеля позволит сократить время в пути между Пекином и Чжанцзякоу более чем с трех часов до часа.

С начала февраля текущего года на строительной площадке выполнено уже 4,5 тысячи взрывов в рамках подготовительных работ. Инженеры утверждают, что Великая Китайская стена не пострадала. Более того, взрывы на ней даже не ощущались.

Как сообщается, прямо под стеной на глубине 102 метра построят подземную станцию с роскошной отделкой. 24-я по счету зимняя Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.