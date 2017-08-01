2 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

9.00–18.00 — проспект Чуй, 39, 41, 43, 43/1, 45/1, 47/1, улицы Андижанская, Адырская, Новая, Кантемировская, жилмассив «Кара-Джигач» (северо-восточная часть), переулки Берликский, Набережный;

9.00–17.00 — улицы Поваринская, Чехова, Панфилова, Горького, Темировская, Кеминская, Малдыбаева, 16, переулок Ашхабадский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Алтын-Казык), «Ынтымак» .

В Чуйской области:

9.00–17.00 — жилмассив «Тендик», села Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Киргизская, Украинская, Тихая, Логвиненко, Панфилова), Мраморное, МТФ-2, Маевка, Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельниково (улицы Молдобека, Кошокбек, Полевая, Нижняя), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева), Селекционное, Сары-Булак (улица Шопокова), Бекетай (улица Тулебердиева).

В Иссык-Кульской области:

9.00–17.00 — город Чолпон-Ата (некоторые районы), села Курбу, Энильчек, санаторий «Джергалан»;

9.00–12.00 — город Балыкчи (район старого рынка), села Тогуз-Булак, Кичи-Орукту, Михайловка, Ичке-Суу ;

8.00–17.00 — села Саруу, Дархан, Джениш, Ак-Шийрак, Кара-Сай.

В Ошской области: