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Общество

2 августа: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–18.00 — проспект Чуй, 39, 41, 43, 43/1, 45/1, 47/1, улицы Андижанская, Адырская, Новая, Кантемировская, жилмассив «Кара-Джигач» (северо-восточная часть), переулки Берликский, Набережный;
  • 9.00–17.00 — улицы Поваринская, Чехова, Панфилова, Горького, Темировская, Кеминская, Малдыбаева, 16, переулок Ашхабадский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Огуз-Ата, Алтын-Казык), «Ынтымак» .

В Чуйской области:

  • 9.00–17.00 — жилмассив «Тендик», села Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Короткая, Коллекторная, Киргизская, Украинская, Тихая, Логвиненко, Панфилова), Мраморное, МТФ-2, Маевка, Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Стрельниково (улицы Молдобека, Кошокбек, Полевая, Нижняя), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кытай уулу, Мурзалиева), Селекционное, Сары-Булак (улица Шопокова), Бекетай (улица Тулебердиева).

В Иссык-Кульской области:

  • 9.00–17.00 — город Чолпон-Ата (некоторые районы), села Курбу, Энильчек, санаторий «Джергалан»;
  • 9.00–12.00 — город Балыкчи (район старого рынка), села Тогуз-Булак, Кичи-Орукту, Михайловка, Ичке-Суу ;
  • 8.00–17.00 — села Саруу, Дархан, Джениш, Ак-Шийрак, Кара-Сай.

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — города Кызыл-Кия, Ош (микрорайон «Шарк»), села Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кожо-Арык, Абшир-Сай, Нарай, Он-Эки-Бель, Маданият, Мачак, Гайрат, Савай-Арык, Фархад, Ош-3000, Кожомбак, Тажибай, Джаны-Кызыл-Суу, Курбан-Кара, Бирдик, Сары-Колот, Стант, Тынчтык, Кыш-Абад.
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