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Общество

Просьбу внучки Героя Советского Союза из Оша к президенту РФ изучают органы

Просьба Ирины Долговой из Оша — внучки Героя Советского Союза Семена Дмитриевича Долгова — к президенту России находится на рассмотрении компетентных органов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Посольства РФ в КР.

По их информации, все данные взяты у Долговой сотрудниками Генконсульства РФ в Оше. «Как только вопрос будет решен, положительно или отрицательно, об этом она будет извещена. Вопрос на контроле. Остается только ждать результатов», — отметили в дипмиссии.

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Внучка Героя Советского Союза из Оша просит президента России о помощи

Ранее сообщалось, что на почту штаба Бессмертного полка пришло открытое письмо на имя президента России Владимира Путина от внучки Героя Советского Союза.

Она просит главу РФ помочь ей получить российское гражданство, разрешив подать документы на его получение и прохождение всех процедур по нынешнему месту жительства.

Ирина Долгова является инвалидом с детства (II группы), диагноз: ДЦП.
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