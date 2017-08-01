Кыргызстан в числе стран с низкими показателями по грудному вскармливанию

В Кыргызстане с 1 по 7 августа ежегодно проводится акция, приуроченная к Всемирной неделе грудного вскармливания. В этом году она пройдет под девизом «В любое время и в любом месте поддержим грудное вскармливание!».

По данным Минздрава, во всех организациях здравоохранения (центрах семейной медицины, родильных домах, перинатальных центрах, детских стационарах) организованы телефоны доверия, консультации по грудному вскармливанию, будут проводить круглые столы, лекции, обучающие беседы с мамами и беременными.

Грудное вскармливание является идеальным способом обеспечить детей раннего возраста питательными веществами, необходимыми для их здорового роста и развития.

ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста, а затем вместе с надлежащим прикормом продолжать грудное вскармливание до двух лет или более.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Кыргызстане нарушения закона о грудном вскармливании привели к тому, что в стране не находятся на исключительном грудном вскармливании более половины детей до шести месяцев.

Кыргызстан одним из первых среди стран СНГ принял в 2008 году Закон КР «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей».