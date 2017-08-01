Лечившего «министра обороны» ИГ таджикистанца осудили на 13 лет

В Душанбе к 13 годам лишения свободы приговорили местного жителя, который оказывал в Сирии медицинскую помощь экс-командиру ОМОН МВД Таджикистана Гулмуроду Халимову, перешедшему на сторону террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщил «Интерфакс».

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Как отмечается, 26-летнего Махмада Махмадиева признали виновным по статье «Наемничество». В марте его экстрадировали в Таджикистан из Турции. Турецкие силы безопасности задержали таджикистанца в конце 2016 года в окрестностях сирийского города Манбидж.

Как сообщалось ранее, Махмад Махмадиев перед тем, как присоединиться к ИГ, отправился в Россию на заработки, а в июне 2015 года лечил Халимова после ранения.

Гулмурод Халимов во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года — в ОМОНе, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана, участвовал в операциях против антиправительственных вооруженных формирований в Раштской долине в 2009 году и в Хороге в 2012-м.

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В апреле 2015-го полковник внезапно объявил о переходе на сторону ИГИЛ, где занял пост «министра обороны». В отношении него в Таджикистане возбудили уголовное дело за измену государству, участие в преступном сообществе и незаконное участие в вооруженных конфликтах на территории других государств. Его лишили воинского звания, а в мае 2015 года объявили в розыск.

В сентябре 2015 года Халимова включили в список террористов наряду с 35 другими лицами и организациями, связанными с ИГИЛ, в отношении которых США приняли санкции. В 2016 году власти США объявили награду в $3 миллиона за информацию о его местонахождении.