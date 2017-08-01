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Общество

Узбекистан решил сдавать в аренду древние мечети Самарканда
Фото «Озодлика». Интерьер мечети в Узбекистане

Государственный комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции бесплатно предоставит частным инвесторам неиспользуемые объекты материального культурного наследия для предпринимательской деятельности. Об этом сообщило радио «Озодлик».

Как отмечается, в пользование можно получить комплексы «Шайх-ул-Ислом» и «Емини», мечети «Янги Хайробод», «Кук масжид», «Ургути» и «Махмуди Хоразми».

Объекты предоставляют в аренду на 5 лет при условии, что инвестор за свой счет производит их реконструкцию.

«Предприниматель представляет план реконструкции объекта. Региональный комитет по культурному наследию должен его рассмотреть и одобрить. После заключается договор максимум на 5 лет. Арендная плата взимается за счет расходов на реконструкцию. После нее предприниматель имеет право пользоваться объектом в коммерческих целях, продавать входные билеты, сувенирные изделия и тому подобное», — пояснил специалист Госкомконкуренции по Самаркандской области Бекзод Пайшанов.

Он добавил, что иногда комитет по культурному наследию предлагает проект реконструкции, по которому потенциальный арендатор и должен восстановить объект.
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