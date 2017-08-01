Китай открыл в Джибути первую зарубежную военную базу

Первая китайская зарубежная база открыта в восточной Африке, в Республике Джибути, сообщил news.rambler.ru со ссылкой на Reuters.

«Государственное радио сообщило, что на церемонии открытия присутствовало более трехсот человек, в том числе заместитель командующего ВМС Китая Тянь Чжун и министр обороны Джибути. Эта база позволит Китаю эффективнее поддерживать свои сторожевые корабли вблизи берегов Сомали и Йемена и выполнять свои международные гуманитарные обязательства», — говорится в сообщении.

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что в середине июля корабли с китайскими военнослужащими, которые будут служить на военной базе в Джибуте, покинули Китай.

Китай начал строительство базы в прошлом году. Планируется, что военные корабли, участвующие в миротворческих и гуманитарных миссиях у Йемена и Сомали, будут пополнять запасы на этой базе.