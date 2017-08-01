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Общество

Члена политсовета партии «Кыргызстан» исключили без его ведома

Члена политсовета партии «Кыргызстан» Канатбека Тургунбекова исключили из организации без его ведома, не объяснив причин. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».

По его словам, о своем исключении на заседании политсовета партии он узнал пост-фактум.

«Выдвижение на съезде кандидатуры Канатбека Исаева в президенты Кыргызстана для меня стало неожиданностью, информации в СМИ о съезде было мало, оказалось, на нем было рассмотрено два вопроса: выдвижение кандидата в президенты и исключение членов политсовета и включение в состав политсовета новых. И мною было установлено, что на самом политсовете исключение членов политсовета не обсуждалось», —  сказал Канатбек Тургунбеков.

Как он отметил, политсовет проходил без кворума.

«Политсовет состоит из 27 человек, однозначная информация, что кворума не было. Соответственно, я пришел к выводу, что все  вопросы, принятые потом на съезде, являются нелегитимными», —  сказал он.

Кроме того, Канатбек Тургунбеков считает, некоторые вопросы, вынесенные на съезд, не были ранее обсуждены и тайно включены в решение съезда.

«Даже та небольшая часть политсовета, которая сидела на заседании, этот вопрос не обсуждала. Они были тайно включены в решение съезда, значит, была фальсификация», —  сказал он.

Канатбек Тургунбеков намерен созвать заседание политсовета партии «Кыргызстан», где хочет поставить вопрос о легитимности заседания, на котором его исключили, а также поднять вопрос легитимности съезда партии.

 
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