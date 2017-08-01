Члена политсовета партии «Кыргызстан» исключили без его ведома

Члена политсовета партии «Кыргызстан» Канатбека Тургунбекова исключили из организации без его ведома, не объяснив причин. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg».



По его словам, о своем исключении на заседании политсовета партии он узнал пост-фактум.

«Выдвижение на съезде кандидатуры Канатбека Исаева в президенты Кыргызстана для меня стало неожиданностью, информации в СМИ о съезде было мало, оказалось, на нем было рассмотрено два вопроса: выдвижение кандидата в президенты и исключение членов политсовета и включение в состав политсовета новых. И мною было установлено, что на самом политсовете исключение членов политсовета не обсуждалось», — сказал Канатбек Тургунбеков.

Как он отметил, политсовет проходил без кворума.

«Политсовет состоит из 27 человек, однозначная информация, что кворума не было. Соответственно, я пришел к выводу, что все вопросы, принятые потом на съезде, являются нелегитимными», — сказал он.

Кроме того, Канатбек Тургунбеков считает, некоторые вопросы, вынесенные на съезд, не были ранее обсуждены и тайно включены в решение съезда.

«Даже та небольшая часть политсовета, которая сидела на заседании, этот вопрос не обсуждала. Они были тайно включены в решение съезда, значит, была фальсификация», — сказал он.

Канатбек Тургунбеков намерен созвать заседание политсовета партии «Кыргызстан», где хочет поставить вопрос о легитимности заседания, на котором его исключили, а также поднять вопрос легитимности съезда партии.