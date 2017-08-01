В Бишкеке выросло поколение, которое не знает о существовании Ботсада

В Бишкеке выросло целое поколение, которое даже не знает о существовании Ботанического сада. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила специалист по опасным отходам Индира Жакипова.

Читайте по теме Ученые рассказали о рисках строительства ветлаборатории в Ботсаду

По ее словам, около трех лет назад общественность Бишкека объединилась вокруг сада с целью его возрождения. «Это прецедент на территории СНГ, когда именно усилиями общественности возрождается научное заведение. На этом объекте лежит большая научная просветительская нагрузка», — сказала Индира Жакипова.

«Мы проводили соцопрос, и все респонденты выступают против того, чтобы на этом объекте вели иные действия, не свойственные научным учреждениям», — добавила она.

Отметим, что на территории Ботсада намерены построить ветлабораторию. «Лаборатория нужна, но не в Ботсаду. Такие территории можно найти, не нарушая законодательство», — отметил директор сада Медет Ахматов.