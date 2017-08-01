В Индии врачи обнаружили в животе у новорожденного его брата-близнеца

«В Индии врачи обнаружили в животе у новорожденного младенца недоразвитый зародыш его брата-близнеца», — cообщили зарубежные СМИ.

Уточняется, аномалию обнаружил врач-рентгенолог в ходе планового УЗИ матери в госпитале маленького городка Мумбра. Он принял решение назначить еще одно обследование — после родов. В результате он обнаружил, что за желудком младенца «спрятался» его брат-близнец.

Плод был около семи сантиметров в длину и весил около 150 граммов — у него успели сформироваться мозг, руки и ноги.

«Врачи смогли успешно удалить эмбриона-паразита. Операцию провели в другой клинике в городе Тхана. Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо. Совсем скоро мать сможет его покормить», — приводит издание слова одного из врачей.

Эта аномалия называется «эмбрион в эмбрионе» и встречается крайне редко — лишь при одной беременности из 500 тысяч.