Глава пресс-службы Белого дома Скарамуччи уволен через 10 дней после назначения

В США глава пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи уволен через 10 дней после назначения на должность. Об этом сообщили зарубежные СМИ.

По версии президентской администрации, Скарамуччи решил покинуть пост добровольно в связи со сменой начальства.

«Мистер Скарамуччи счел, что наилучшее решение — дать [новому] главе администрации Джону Келли начать работу с чистого листа и создать собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего», —говорится в лаконичном заявлении Белого дома.

Бывший финансист Энтони Скарамуччи, назначенный на пост в администрации Дональда Трампа 21 июля, сразу же оказался в центре скандала, нецензурно обругав в телефонном разговоре с репортером двух коллег: своего начальника, теперь уже бывшего главу администрации Райнса Прибуса, и советника президента Стива Бэннона.