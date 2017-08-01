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Общество

Батыралиев: У женщины должно быть право добровольно отказаться от своего ребенка

Позицию министра здравоохранения КР Талантбека Батыралиева о преступных случаях избавления матерей от своих новорожденных детей опубликовала консультант пресс-центра Минздрава Елена Баялинова.

Очередной инцидент произошел накануне. Девочку обнаружили в туалете в одной из новостроек Бишкека.

«Какая бы ни была причина у совершившей этот поступок женщины и несостоявшейся матери, она не может рассчитывать на полное оправдание, — считает Талантбек Батыралиев. — Конечно, разные бывают жизненные обстоятельства и ситуации, и прежде, чем делать окончательные выводы, необходимо установить ее личность, обследовать на вменяемость и провести расследование. Однозначно, что подобные действия, такие как нежелательная и незапланированная беременность при наличии разных заболеваний, попытки избавиться от новорожденных детей и другое повышают показатели материнской и детской смертности в стране».

«И это тем более несправедливо, когда кто-то не может иметь ребенка, а кто-то добровольно и таким преступным методом пытается отказаться от того, что дал Бог, — отметил чиновник. — Никакие меры наказания и другие насильственные меры не решат проблемы. Наши женщины, согласно закону, наделены репродуктивными правами и вправе регулировать вопросы своего материнства заблаговременно, задолго до рождения детей».

Простая превентивная мера — предоставить женщине свободное право сделать свой осмысленный выбор и добровольно отказаться от своего ребенка, не боясь гонений и порицания со стороны общественности.

Талантбек Батыралиев
«И еще, конечно, необходимо с самого раннего возраста в процессе воспитания в семье прививать детям нравственные семейные ценности и воспевать оду материнству и родительской ответственности», — подчеркнул министр.
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